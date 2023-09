Tenta di truffare anziana Finto tecnico denunciato insieme al complice

Il trucco del finto tecnico stavolta è finito con la denuncia di truffatore e complice. Merito della prontezza di un’anziana di Sondrio che il 24 agosto scorso, dopo essere stata avvicinata mentre rincasava con la spesa da un sedicente “tecnico” dei termosifoni, si era sentita invitare a riporre lontano dai termosifoni monili e altri oggetti in oro perché l’uso di un particolare liquido per controllare l’impianto avrebbe potuto danneggiare il metallo. Insospettita, la donna ha chiesto aiuto, al falso tenico non è rimasto altro che scappare a bordo di un’auto guidata da un complice. La polizia è riuscita a risalire all’identità dei due, in particolare il falso tecnico - già in affidamento in prova da scontare in una struttura - è stato portato in carcere. Deve scontare la pena di 7 anni di reclusione.