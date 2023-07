Tempo di amichevoli in quota per il ricco Como e la Samp di Pirlo

Tanto calcio, ma anche ciclismo e grande basket. L’Alta Valtellina punta sempre più sullo sport e sui ritiri estivi di squadre professionistiche come traino al comparto turistico. A Bormio in questi giorni si sta allenando l’ambizioso Como dei fratelli Hartono, la società più ricca del calcio italiano, che quest’anno punta alla promozione in Serie A. Allenamenti aperti e quotidiani (dalle 9.30 alle 12 e dalle 17 alle 19.30). Quattro le amichevoli previste: oggi alle 17.30 contro l’Altolario (Prima categoria), mercoledì 18 sempre alle 17.30 contro il Muggiò (Eccellenza), domenica 23 alle 17.30 contro la Torres (Serie C) e il 28 luglio (ultimo giorno di ritiro) alle 15.30 contro la Pro Patria (Serie C). A Livigno, invece, c’è la Sampdoria, appena retrocessa in B, che, sotto la guida del “maestro“ Andrea Pirlo cerca il pronto riscatto e al ritorno in A. Gli appassionati potranno seguire gli allenamenti della Samp (uno al mattino e uno al pomeriggio dopo le 17.30). E blucerchiati che giocheranno a Livigno, sul campo del centro sportivo Aquagranda, tre amichevoli: oggi alle 17 contro una Rappresentativa Valtellinese, mercoledì alle 17 contro il Rapperswil-Jona (Terza divisione svizzera) e domenica 23 alle 17 contro la Pro Patria. Ma Bormio fa anche rima con ciclismo. Nella Magnifica Terra, in questi giorni, è in ritiro la Eolo Kometa Cycling Team, squadra prof di Alberto Contador e di Ivan Basso (direttore sportivo) nella quale militano anche i valtellinesi Davide Piganzoli, Francesco Gavazzi e Alessandro Fancellu. I ciclisti fino al 18 luglio si alleneranno sulle strade dell’Alta Valtellina, scalando tra gli altri lo Stelvio, il Gavia e il Mortirolo. E poi a settembre Bormio ritornerà a respirare aria di grande basket con la Pallacanestro Varese e della Leonessa Brescia nell’ambito della Valtellina Summer League, kermesse turistico sportiva organizzata da Up Events e promossa tra le altre da Regione Lombardia e Provincia di Sondrio. F.D.