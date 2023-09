Teatro assieme agli ultimi a Lecco: l'insolito tour di Jaga Pirates

Parte il 28 settembre il "Jaga Insolito Tour", il progetto della band teatrale Jaga Pirates che porta lo spettacolo dal vivo nei luoghi in cui vivono le persone. "In quei posti – precisa la band – in cui è più urgente e necessario entrare: luoghi di cura, di inclusione sociale, di opportunità, di condivisione, di libertà". Così, a partire dal 28 settembre, il nuovo concerto-spettacolo "Quando la vita ti limona", surreale susseguirsi di musica, dialoghi teatrali e sketch partecipati direttamente dal pubblico, arriva in due Rsa - la Casa del cieco di Civate e l’Opera Pia Magistris di Valmadrera - per creare un momento di leggerezza e socializzazione tra anziani.

La band composta da Stefano Annoni, Luca Rodella, Roberto Dibitonto, Diego Paul Galtieri, Francesco Marchettisi sposterà al Codic Casa Maria delle Grazie di Nibionno, una casa che accoglie donne in difficoltà e alla mensa di San Nicolò, gestita dalla Caritas Ambrosiana di Lecco. Il tour proseguirà alla Polveriera di Como, uno spazio di aggregazione che promuove attività ricreative per abbattere ogni tipo di disuguaglianza, alla Cascina Biblioteca di Milano, cooperativa che si occupa di inclusione sociale, e al Circolo Arci Mirabello di Cantù. Infine inaugura l’anno accademico dell’Università del Melo, un centro culturale nato per la terza età e successivamente aperto a tutti.

Così "Jaga Insolito Tour" porta il teatro nei luoghi meno scontati, dove è più urgente e necessario arrivare con una dimensione di spettacolo che sa essere anche leggera e divertente, e fa cantare tutti. Il progetto Jaga Pirates Band Teatrale nasce dall’esperienza di Museo a Cielo Aperto, una rassegna di teatro musicale presso il Cimitero Monumentale di Milano curata da ex allievi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano.