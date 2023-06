Talamona, incidente sull’ex statale 38: nello scontro tra auto e moto muore 65enne

Un altro schianto mortale sull’ex statale 38 dello Stelvio, stavolta in un tratto rettilineo del territorio di Talamona. Nello scontro fra una motocicletta di grossa cilindrata e un’auto - sulla cui dinamica indagano i carabinieri di Morbegno - ha perso la vita un uomo di 65 anni che si trovava in sella alla motocicletta. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari di Areu.

Illeso, invece, ma ovviamente comprensibilmente scioccato per l’accaduto, chi si trovava al volante della vettura bianca di piccola cilindrata. La vittima è un cittadino di nazionalità indiana, Baldev Raj, nato nella regione del Krishan Nagar, in India, che il prossimo 20 luglio avrebbe festeggiato i 66 anni. L’uomo, pensionato e sposato, residente in via Giuliani 13 a Sondrio, al momento del tremendo impatto con la macchina, pare procedesse non ad alta velocità, ma tuttavia non è riuscito a evitare la collisione. Lo stesso non ha saputo fare chi era alla guida della macchina. I due mezzi, una volta conclusi i rilievi di rito da parte della “gazzella“ intervenuta, sono stati rimossi dall’Autosoccorso Lanfranchi per essere custoditi sotto sequestro in officina a disposizione dell’autorità giudiziaria, come sempre avviene in casi analoghi.

Sull’importante arteria si sono formati lunghi incolonnamenti e laddove possibile il traffico è stato deviato su percorsi alter n ativi, fintanto è giunta l’autorizzazione del magistrato di turno alla rimozione della salma, affidata all’agenzia di Pompe Funebri San Giovanni di Morbegno incaricata di trasportarla all’obitorio dell’ospedale di Sondrio, dove nelle prossime ore sarà effettuata la ricognizione cadaverica. Solo dopo la Procura deciderà se disporre l’autopsia.