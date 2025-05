Incendi dolosi. Attesa una svolta nelle indagini dopo i 17 roghi

Potrebbe essere a una svolta l’indagine sugli incendi dolosi – ne sono appiccati ben 17 in poco più di un mese, tra l’8 marzo e il 12 aprile scorsi – in Alta Valle, nei boschi di Valfurva, Valdidentro, Valdisotto e Bormio. L’ipotesi è che i piromani non siano della zona, ma vengano da fuori provincia, potrebbe addirittura trattarsi di vere e proprie "spedizioni". Elementi decisivi riguardo a movimenti sospetti arriveranno dall’analisi dei video delle telecamere che "leggono" le targhe.