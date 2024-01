Talamona, il camion non curva e finisce nella aiuola

Talamona, 9 gennaio 2024 - Un mezzo pesante diretto verso Sondrio, nella tarda mattinata di oggi martedì 9 gennaio, all'uscita dall'ultima galleria della variante di Morbegno, è finito dritto dritto sulla grossa aiuola della rotonda spartitraffico, prima della Statale 38 dello Stelvio, al cosiddetto bivio del Tartano. Anziché imboccare la curva che lo avrebbe condotto in direzione dell'importante arteria, spina dorsale dei collegamenti in Valtellina, il camion è andato fuori strada. Non si registrano, fortunatamente, feriti. Il "bisonte della strada" non ha investito altre auto in transito in quel momento.

"Non sono più riuscito a controllarlo. C'è stato, probabilmente, un improvviso guasto meccanico. Non so spiegarmi diversamente l'accaduto", ha detto il conducente del mezzo di nazionalità straniera. Sul luogo del singolare sinistro, per i rilievi e per regolare il traffico, in quel momento molto intenso, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della caserma di Morbegno, unitamente a un mezzo di soccorso dei Vigili del fuoco. Sul posto anche un'auto di servizio di Anas. Il Tir non ha assolutamente ostruito il passaggio di altri veicoli perché ha unicamente occupato il fazzoletto di terra che delimita l'aiuola della grande rotatoria ed è rimasto a sua volta in parte danneggiato.