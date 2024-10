Studio e sport. Premi ai giovani più meritevoli

Il consorzio del Bacino imbrifero montano ha premiato 23 studenti e giovani sportivi per i loro brillanti risultati. A consegnare i riconoscimenti sono stati il presidente del BIM Alan Vaninetti, il vicepresidente Fernando Baruffi, il consigliere provinciale Dario Corvi e Antonella Nucciarelli dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Una borsa di studio del valore di 1500 euro per la tesi di laurea è andata ad Alessia Crapella di Mese, laureata in Storia dell’arte all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Federico Praticò di Sondrio, laureato in Comunicazione digitale all’Università di Pavia.

Mille euro ciascuno per le tesi di laurea triennale di Giulia Braga di Chiavenna, laurea in Lettere moderne all’Università Statale di Milano, Silvia Venturini e Simona Cornelli, entrambe di Piateda e laureate in Scienze e tecnologie per l’ambiente all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Noemi Confortola di Valfurva, laurea in Lingue per il management e il turismo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il BIM ha distribuito 15 borse di studio agli sportivi: Francesca Fontanive di Ponte in Valtellina, rafting, Daniele Lanzini di Piateda, atletica leggera, Davide Compagnoni di Valfurva, biathlon, Raffaele Armanasco di Tirano, mountain bike, Silvia Tagliabue di Morbegno, karate, Daniel Pedranzini di Valdisotto, sci nordico, Sara Merazzi e Mattia Bracchi di Valdidentro, short track, Angelo Licata di Morbegno, wushu kung fu, Melissa Bertolina di Valfurva, sci alpinismo, Matteo Crapella di Tresivio, nuoto pinnato, Maddalena Canova di Chiuro, ginnastica artistica, Filippo Bertazzini di Sondrio, atletica leggera, Simone Curti di Samolaco, canottaggio, i fratelli Cesare e Stefano Spiller di Valdidentro, con Silvio Secchi di Bormio, curling. Fulvio D’Eri