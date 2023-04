Strana l’infanzia del Novecento oggi fa sorridere

"Andavo ai 100 all’ora" cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo. Era il 1962 andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità... Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, nel suo spettacolo che si intitola proprio "Andavo a 100 all’ora", immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era bambino. Non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata né gli apericena. L’assessore alle Varie ed eventuali Palmiro Cangini di Roncofritto a Zelig, racconta questo e altro giovedì sera al pala Fabrizio De Andrè di Mandello del Lario. Costo del biglietto 25 euro. Si può acquistare online fino a domani, poi fino al 13 all’Ufficio Cultura. D.D.S.