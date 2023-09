Caldo record e rischi elevati, lo Stelvio chiude le piste da sci

Sondrio, 14 settembre 2023 – La ski-area del ghiacciaio dello Stelvio, in alta Valtellina, al confine con la provincia di Bolzano, sospende in via temporanea l'attività. “Si comunica - si legge in una nota a firma di Umberto Capitani, direttore di Sifas la società che gestisce gli impianti di risalita - che, viste le condizioni attuali del ghiacciaio in seguito alle temperature elevate di questo periodo con lo zero termico ben oltre i 3500 metri di altitudine, alle persistenti piogge e alle previsioni per i prossimi giorni, piste e sciovie resteranno temporaneamente chiuse”.

Funivie sì

“Resteranno regolarmente aperte - aggiunge Capitani - le funivie per pedoni con orario continuato dalle 9 alle 16: funivia Passo Stelvio-Trincerone e funivia Trincerone-Livrio. Non appena le condizioni e la situazione meteo lo permetteranno si procederà con la riapertura delle piste e delle sciovie sempre nel rispetto della sicurezza per gli sciatori”. Al ghiacciaio dello Stelvio si pratica lo sci estivo da giugno ai primi di novembre, dove oltre ai turisti si allenano diversi campioni dello sci come l'azzurra Sofia Goggia e atleti anche di Nazionali straniere.