Startup del futuro. Un sostegno a nuove idee

Hanno ottenuto un finanziamento del valore di 20mila euro, ma soprattutto la possibilità di avvalersi della consulenza degli esperti di ComoNext, cinque impreditori in erba premiati ieri dalla Camera di Commercio Como-Lecco. I vincitori hanno superato una selezione durissima a fronte di 25 progetti per nuove start-up arrivati da tutta Italia, un successo per il bando incubatore giunto alla sua 14° edizione. Il voucher riconosciuto a ciascun vincitore prevede: l’assegnazione di un tutor, l’accompagnamento nella validazione del business model dalle fasi di creazione dell’impresa sino all’ingresso sul mercato, la partecipazione al networking interno ed esterno, la valorizzazione delle proprie competenze specialistiche. "La Camera di Commercio di Como-Lecco si dedica con impegno a creare un ambiente propizio per la crescita imprenditoriale, favorendo la collaborazione tra imprese, istituzioni eil mondo accademico - spiega il presidente Marco Galimberti - Grazie all’incubatore d’impresa ComoNExT queste idee innovative potranno venire realizzate". I progetti selezionati sono "Arcan" di Ilaria Pigazzini che aiuta le aziende di software, "Flooflett" di Adrena Cecchi per monitorare attraverso dirigibili alimentati a energia solare infrastrutture sviluppate su lunghe distanze, "Geen" di Giulia Marchese che ha creato un’app per accedere ai servizi sanitari, "Nugae" di Marco Calatroni che ha ideato un progetto di stampa utile per la nautica e "Wave" di Gianluca Marano per aiutare le Pmi a vendere sui mercati esteri.