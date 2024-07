Sport e turismo vanno a braccetto. Presentata la Summer League

La Valtellina Summer League porta nelle Valli dell’Adda e del Mera il grande volley e il grande basket ed è un veicolo promozionale importante per tutta la provincia di Sondrio. Ieri mattina, nella sala consiliare di palazzo Muzio a Sondrio, si è tenuta, con l’organizzazione di Apf Valtellina, la presentazione dell’edizione 2024 della rassegna.

Al tavolo dei relatori Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio, Gigi Negri, direttore del consorzio turistico Media Valtellina e promotore dell’evento, Andrea Ballan, consulente del progetto e Lucia Simonelli (Apf). In sala diversi amministratori locali che sostengono l’iniziativa. La kermesse intende coniugare al meglio lo sport di alto livello, nello specifico basket e volley, e la promozione turistica del territorio attraverso partite, tornei, camp estivi e altre iniziative funzionali ad incrementare il flusso turistico nelle località interessate dal progetto. Di seguito il programma della Valtellina Summer League 2024. Dal 5 al 7 settembre, a Livigno, Pallacanestro Varese, Pallacanestro Cantù, Vanoli Cremona e Aquila Trento si sfideranno in una serie di amichevoli. Poi dal 12 al 15 settembre sarà tempo di volley femminile, con squadre di A1 e A2 in campo per test match e per il torneo Città di Sondrio. Valore aggiunto dell’edizione 2024 l’aver coinvolto tutto il territorio, da Livigno a Chiavenna, all’interno di un unico brand. "Valtellina Summer League rappresenta un importante progetto sportivo - dichiara l’assessore valtellinese di Regione Lombardia Massimo Sertori - che contribuisce non solo alla crescita del comparto turistico della Valle, che si appresta ad avere un ruolo da assoluta protagonista all’appuntamento olimpico del 2026, ma anche una straordinaria vetrina di tutte le eccellenze che è in grado di offrire".

"Saluto con piacere questa iniziativa che, nel corso degli anni, si è evoluta riuscendo a coinvolgere ed interessare i maggiori centri della nostra provincia – sottolinea Menegola, presidente della Provincia - Credo che il binomio sport e turismo possa contribuire anche alla crescita, in termini qualitativi, dell’immagine della Valtellina. Un’iniziativa sulla quale la Provincia investe con convinzione che, mi auguro, possa essere propedeutica a definire con sempre maggior chiarezza quale modello di turismo vogliamo sviluppare e proporre". Menegola è tornato anche sul tema incremento dei residenti, grazie alla qualità della vita che la Valle offre.