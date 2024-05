“Sopra e sotto l’acqua” del Lario. Per far vincere sport e sicurezza

Sabato 11 maggio presso la darsena di villa Geno, in viale Geno 14 a Como, si terrà per il primo anno la manifestazione “Sotto e Sopra l’Acqua”. Un Open Day organizzato dal Pool Darsena di Como che raccoglie molteplici associazioni che hanno uno stretto legame con l’acqua, sarà un Open Day ricco di attività per tutti.

Dalle 9 alle 19, si darà la possibilità di effettuare gratuitamente facili immersioni nel lago con autorespiratore ad aria accompagnati da istruttori, prove di vela, bioblitz, snorkeling, kayak, Sup, e nuoto. L’evento, organizzato dalle associazioni del Pool Darsena di Como, è un’occasione unica per scoprire la bellezza e la biodiversità del lago di Como in modo attivo e divertente. Ci saranno laboratori didattici e ci si potrà cimentare in attività sportive.

Nel pomeriggio, alle 15, verrà organizzata una simulazione di un intervento di salvamento subacqueo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sicurezza in acqua (purtroppo, d’estate specialmente, sono diverse le persone che si mettono in pericolo su entrambe le sponde del Lario).

E...non potevamo trascurare la parte culturale. Nel salone della darsena sarà allestita la mostra fotografica dell’archivio storico de I Vasconi, nota famiglia di fotografi comaschi e verranno esposte le opere dell’artista Fabrizio Chierichetti “Lake Pollution”.

Paola Pioppi