Sondrio, successo per l'evento "Aspettando Sondrio è Estate - Data Zero" per festeggiare la chiusura dell'anno scolastico

Gran successo nella centralissima piazza del capoluogo di provincia per la kermesse "Aspettando Sondrio è estate – Data zero", nome scelto per l’evento andato in scena nella serata di giovedì poche ore dopo il suono dell’ultima campanella scolastica annuale. Si è così offerta agli studenti la possibilità di festeggiare in città, senza eccessi, la chiusura dell’anno scolastico. L’idea, lanciata da alcuni esercizi pubblici, è stata sposata dall’Associazione mandamentale di Sondrio dell’Unione Commercio e turismo, guidata da Armando Lanzetti, ed è stata realizzata in collaborazione con il Comune che ha consentito ai locali pubblici coinvolti di occupare gratuitamente gli spazi esterni attigui all’esercizio. Per l’occasione, i locali che hanno aderito all’iniziativa hanno proposto speciali menù ai quali sono stati abbinati degli aperitivi anche analcolici. Lo "student party" è stato allietato da musica, con DJ set e tutto è filato liscio coi ragazzi che si sono divertiti senza eccessi e vandalismi. "La nostra iniziativa idealmente ha aperto la serie di eventi che verranno proposti nel corso dell’estate a Sondrio – spiega Lanzetti, vicepresidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione – un simpatico appuntamento dedicato ai giovani per chiudere in compagnia l’anno scolastico".