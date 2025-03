"Sondriesi segnalate i criminali"

Oltre al gran lavoro delle forze dell’ordine, anche i cittadini dovrebbero collaborare per scoprire e smantellare i criminali. È l’appello del sindaco Marco Scaramellini (nella foto), il giorno dopo la clamorosa operazione antidroga Restart 2024 che ha scardinato un’organizzazione di spaccio internazionale radicata principalmente a Sondrio. "Mi complimento con il questore Sabato Riccio e con la Procura per la brillante operazione che ha consentito di bloccare un articolato sistema delinquenziale distribuito su più province, che purtroppo coinvolgeva in maniera diretta anche Sondrio – dice Scaramellini – Se da un lato siamo orgogliosi delle nostre forze dell’ordine, dall’altro siamo preoccupati per come questa rete si era radicata anche nella nostra città. È una situazione che deve far riflettere e servire da monito affinché al costante controllo del territorio per la prevenzione dei reati si unisca la collaborazione dei cittadini nel segnalare movimenti e presenze sospetti".

Il monito: "L’attenzione a ciò che accade intorno a noi può essere di grande aiuto nel frenare sul nascere potenziali atti criminali. La situazione generale è motivo di apprensione e comprendiamo i timori dei cittadini. Ci confortano l’impegno congiunto delle forze di polizia sul territorio e la disponibilità all’ascolto e al confronto con i sindaci nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Anna Pavone, del quale apprezziamo il pragmatismo e l’incisività dell’azione".

F.D.E.