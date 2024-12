"Sommersi di cibo per chi si trova in difficoltà"

BUSTO ARSIZIO (Varese) È commosso Matteo Vago, tra i giovani volontari del gruppo “Diamoci una mano“, parlando della raccolta di alimenti per i bisognosi di sabato. "Non è stato un ritiro ma un’esplosione di stupore. Non riuscivamo a credere alla quantità di donazioni che abbiamo ricevuto. Siamo stati letteralmente sommersi di generi alimentari che le persone di buon cuore hanno voluto condividere con noi e con chi purtroppo è in difficoltà". Continua Matteo: "È bello sapere di vivere in un mondo dove c’è voglia e consapevolezza di aiutare il prossimo: abbiamo ricevuto moltissimo scatolame, pasta, riso, dolci, omogenizzati, assorbenti, i Lions ci hanno omaggiato con trenta tra panettoni e pandori, un’azienda di materie plastiche di Gallarate ci ha fatto una cospicua donazione. Ci ha anche fatto piacere vedere che ci sono persone che da molto tempo ci donano cibo e sorrisi, segno che la nostra iniziativa, che proponiamo da dieci anni, è entrata nel cuore di molte persone".

Oggi si conclude la raccolta: i giovani di “Diamoci una mano“, sempre nel rione di Sacconago davanti alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo dalle 18 alle 20, ritireranno cibo a lunga conservazione per i pacchi destinati alle famiglie nonché piatti pronti che saranno portati nel pomeriggio del giorno di Natale ai senzatetto della stazione. Conclude Matteo Vago: "Ringraziamo tutte le persone che hanno accolto il nostro appello, grazie alla loro generosità riusciremo a regalare un po’ di gioia a chi in questo momento è in difficoltà e a trasformare questo Natale in una vera e propria esplosione di felicità: ogni pacco di pasta, ogni scatoletta di tonno, ogni panettone permetterà a una persona in più di festeggiare un Natale felice".

Rosella Formenti