Solo bici sui grandi passi È l’Enjoy Stelvio Valtellina

È tutto pronto per il rush finale della Enjoy Stelvio Valtellina. Dopo la consueta pausa di agosto, torna l’iniziativa con un weekend ricco di appuntamenti, che vede protagoniste alcune delle più importanti salite nel mondo del ciclismo: lo Stelvio, il Mortirolo e il Gavia, ma anche alcune meno conosciute.

Il primo appuntamento è venerdì 1 settembre con la salita ai Laghi di Cancano, tappa di arrivo del Giro d’Italia 2020 e meta sempre più apprezzata grazie allo splendido contesto del Parco nazionale dello Stelvio. La strada sarà chiusa al traffico motorizzato dalle 8.30 alle 12.30 dalla località Fior d’Alpe, in Valdidentro. Il giorno seguente, sabato 2, l’appuntamento probabilmente più atteso della stagione: in concomitanza con la 21ª edizione della Scalata Cima Coppi, il Passo dello Stelvio sarà chiuso al traffico motorizzato dalle 8 alle 16 su tutti e tre i versanti: da loc. Bagni Vecchi (Bormio), da Trafoi (Bolzano) e da Santa Maria Val Mustair (Svizzera). L’evento negli anni ha sempre richiamato un gran numero di ciclisti, corridori e camminatori che affollano i tornanti del mitico passo alpino, Cima Coppi per antonomasia del Giro d’Italia con i suoi 2.758 m di altitudine.

Il weekend di Enjoy Stelvio Valtellina termina domenica 3 con il Passo Gavia, altro grande protagonista in passato del Giro d’Italia, che sarà chiuso al traffico da Santa Caterina Valfurva e da Sant’Apollonia (Brescia) dalle 8.30 alle 12.30. Tre appuntamenti da segnare in agenda, non solo per il legame di queste salite con la storia del ciclismo ma anche per la bellezza dei paesaggi in cui si inseriscono.

Fulvio D’Eri