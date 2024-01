Simona Colonna in concerto da PlanEat.eco

Musica all’ora dell’aperitivo al bistrot di PlanEat.eco, negli Horti Borromaici, sul lungoticino Sforza. Domenica alle 18 partirà una rassegna a ingresso libero, con un nome noto nel panorama musicale: la cantautrice Simona Colonna, in concerto voce e violoncello tra folk, jazz, musica classica e canzone d’autore. Artista di fama internazionale, nel 2006 è stata invitata al Festival di Vancouver in Canada come unica ospite italiana; nel 2019 è stata invitata a Sanremo per la 43ª edizione del premio Tenco, dove si è esibita in un mini live raccogliendo entusiastici consensi di pubblico e stampa specializzata; nel 2021 è tornata all’Ariston per il premio Tenco.