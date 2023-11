Sicurezza stradale. Iniziativa in piazza

Tutti in piazza per sensibilizzare sulla sicurezza stradale. L’iniziativa, oggi in piazzale Bertacchi dalle 8.15 alle 12.30, è stata annunciata giovedì dal prefetto Roberto Bolognesi, in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, e vedrà coinvolta la polizia Stradale, il Comune, l’Automobile club d’Italia, l’Ufficio scolastico territoriale, il comitato provinciale dei vigili del fuoco, l’Areu 118 e la Croce rossa.

Nel corso del 2023, fino al 31 ottobre, in provincia di Sondrio sono state sospese 598 patenti. Ben 391 sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, altre 111 per sorpasso pericoloso, 27 per guida in stato di alterazione psicofisica, 17 per rifiuto di sottoporsi all’etilometro, 14 per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per assunzione sostanze, 9 per guida con limitazioni (es. neopatentati con auto troppo potenti), 2 per guida con patente non valida, 4 per superamento limiti di velocità, 8 per guida contromano, 1 per mancata distanza di sicurezza, 7 per guida senza cinture di sicurezza, 1 per violazioni inerenti il cronotachigrafo, 6 per guida con patente sospesa.

Fulvio D’Eri