Sicurezza nelle frazioni. Si accendono 15 telecamere

Quindici nuove telecamere renderanno le frazioni di Sondrio più sicure. La sicurezza per l’amministrazione a guida Marco Scaramellini è importante tanto che a breve verranno istallate 15 nuove telecamere di videosorveglianza. La misura è stata annunciata venerdì nel corso del Consiglio comunale di Sondrio dall’assessore ai Servizi sociali e alle frazioni Maurizio Piasini rispondendo ad una specifica interrogazione proposta da Rita Dioli di Futuro Insieme sulla sicurezza e l’illuminazione del cimitero di Ponchiera e del piazzale antistante.

Sette le nuove postazioni: 2 telecamere verranno installate a Triasso, nei pressi della piazzetta, 3 a San’Anna nei pressi del cimitero, 2 a Mossini in centro, 2 ad Arquino nei pressi del lavatoio, 2 a Triangia nei pressi del lavatoio, 2 a Colda sempre in zona lavatoio e 2 a Ponchiera nei pressi della scuola elementare. Quindi a Ponchiera, per ora, niente telecamere in zona cimitero, come richiesto nell’interrogazione.

"A Ponchiera si è data priorità alle scuole proprio per tutelare la fascia debole dei bambini che frequentano la scuola – ci ha detto l’assessore Maurizio Piasini -. Nei prossimi giorni ci saranno sopralluoghi anche nell’area del cimitero di Ponchiera per quantificare l’eventuale intervento per il quale bisognerà poi reperire le risorse necessarie". Gli interventi sono stati possibili grazie a un finanziamento statale di 137.000 euro. F.D’E.