Si apre il cantiere. Operai al lavoro sulla Sp dei Cech

Dalle 9 di lunedì prossimo, 24 marzo, alle 18 del 18 aprile al km 8+950, nel territorio comunale di Civo, ci sarà la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale n. 10 "dei Cech orientale" per l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Tovate. Per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura, sono presenti strade alternative quali nello specifico Sp 9-Sp 10 avente limite di portata pari a 20 t in corrispondenza del ponte del Baffo e la strada comunale "Ca’ del Picco-ca’ del Sasso-Dazio", con limitazioni di altezza (max 2,7 m) e di portata (max 5 t). Operai all’opera anche sulla strada provinciale n. 3 "di Menarola", nel tratto dal km 0+000 al km 3+567, nel comune di Gordona. S.B.