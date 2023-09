Settant’anni di montagna Escursioni e nuovi rifugi la Sec sulle vette più alte

Settant’anni e non sentirli. Era il maggio 1953 quando alcuni giovani civatesi amanti della montagna, che già appartenevano alla Sev, Società escursionisti valmadreresi, decisero di fondare anche a Civate una società di escursionista. Detto e fatto: il 1° settembre dello stesso anno, senza mezzi e con poca esperienza, ma con molto entusiasmo e la proverbiale ferma volontà, si riunirono in prima assemblea i promotori e alcuni invitati che, confermata sedutastante la propria adesione, procedettero così alla fondazione della Sec, la Società escursionisti civatesi.

I primi passi per tutti i soci furono duri e non mancarono le delusioni, ma i fondatori della Sec tennero duro, passo dopo passo. Si deve a loro ad esempio la costruzione e l’inaugurazione il 24 luglio 1960 del rifugio Marisa Consigliere quasi in cima al Monte Cornizzolo. Inoltre gli escursionisti civatesi hanno portato il gagliardetto della loro associazione fin sulle vette più importanti, con spedizioni sui Pirenei, il Grossglockner in Austria, il Monte Bianco, il Gran Paradiso, la Punta Castore, il Kalapattahar. Attualmente la Società escursionisti civatesi conta 246 soci, guidati dal presidente Luigi Castagna, il decimo nella storia della Sec. La festa del settantesimo compleanno è in programma quest’oggi: alle 10 la messa in parrocchia, con la corale di San Pietro al Monte, altro luogo simbolo insieme al Cornizzolo per gli escursionisti civatesi, seguita dall’aperitivo e dal pranzo tutti assieme. Tanti auguri Sec.

D.D.S.