Sequestro GdF. Nel mirino la spesa beauty

Una fornitura di creme idratanti, matite per occhi, lipstick e sieri contorno occhi ancora confezionati e, come ha dimostrato lo scontrino allegato alla merce, acquistati il giorno stesso, giovedì scorso, in un negozio svizzero. Per un importo totale di 570 uro, che andava ben oltre la franchigia di 50 euro prevista dalla normativa nazionale per i cittadini italiani residenti nei Comuni che fanno parte della fascia a ridosso della zona di frontiera, pensata appunto per contenere la possibilità di transitare merce in grandi quantità, anche a titolo personale.

La spesa beauty, acquistata evidentemente a prezzi convenienti rispetto a quanto sarebbe avvenuto in Italia, è stata trovata dai militari della Guardia di finanza di Menaggio, a una donna italiana residente a Carlazzo, durante un controllo di retrovalico. Verifiche che vengono fatte abitualmente e a campione, sui transitanti tra Italia e Svizzera. In particolare, la donna stava rientrando verso casa, quando è stata fermata. I cosmetici erano stati nascosti all’interno di una busta appoggiata con cura nella parte terminale della zona riservata alle gambe del sedile anteriore lato passeggero, in modo tale da renderne difficoltosa l’individuazione durante un eventuale controllo in orario notturno. Un dettaglio che lascia intendere che fosse ben consapevole di aver superato la soglia di spesa consentita. Le “Fiamme Gialle“ hanno quindi proceduto al sequestro dei prodotti e la merce è stata affidata all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, che provvederà all’emissione dell’atto di contestazione e all’irrogazione delle sanzioni previste, con le modalità, termini e importi che dovrà pagare, per sanare l’importazione. Pa.Pi.