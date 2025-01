Semaforo rosso sul ponte. Malcontento a San Pietro

Il ponte di San Pietro inaugurato di recente dopo i cantieri per il rinnovo non è sicuro e così la Provincia di Sondrio ne dispone la chiusura. Non c’è pace per il collegamento posto nel Comune di Samolaco, utilizzato principalmente dagli abitanti della frazione di San Pietro e chiuso spesso negli ultimi anni per lavori di manutenzione e messa in sicurezza, che, ieri mattina, è stato chiuso per poter effettuare i rilievi del caso e assicurarsi sulla sua sicurezza dopo che la ditta incaricata di effettuare dei lavori aveva riscontrato alcune anomalie.

Sul posto in mattinata anche il sindaco di Samolaco Livio Scaramella che ci ha spiegato la situazione, ribadendo la necessità di trovare una soluzione definitiva alle problematiche relative al ponte, essenziale, principalmente, per il transito di chi deve raggiungere dalla Trivulzia la frazione di San Pietro. "La ditta che sta eseguendo dei lavori ha palesato delle preoccupazioni riguardo alla stabilità della struttura (sembra sia stata riscontrata una crepa, ndr.) - e quindi alla Provincia non è rimasto altro che chiudere. Io mi sono recato immediatamente sul posto. È chiaro che la sicurezza viene prima di tutto e quindi il provvedimento è stato inevitabile, nei prossimi giorni verranno fatte le verifiche del caso e speriamo di poter riaprire al più presto".

La struttura è importantissima per la comunità di Samolaco. "Certo, il ponte permette di raggiungere la frazione di San Pietro e quindi agli abitanti, tra i quali il sottoscritto, di raggiungere le proprie abitazioni evitando un giro piuttosto lungo, con passaggi a Somaggia ed Era. Una deviazione di 15/20 minuti che ovviamente provoca un disagio a chi ogni mattina va a lavorare, in Italia o nella vicina Svizzera, e che inevitabilmente deve alzarsi prima… Ma, ripeto, sulla sicurezza non si può transigere".

La situazione del ponte di San Pietro, con passaggio a senso unico alternato dopo i lavori dell’anno scorso, va però risolta, una volta per tutte. "Sì, questa è una problematica che qui a Samolaco è molto sentita e che ho ereditato quando mi sono insediato. A breve avrò un’interlocuzione con Regione e Provincia proprio per trovare una soluzione definitiva". Intanto sul web non mancano le persone che si lamentano dopo le ripetute chiusure.