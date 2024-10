Scuola Triangia. La biodiversità entra in classe

Quando la biodiversità entra a scuola e fa presa sui giovani studenti. Il tema del rispetto dell’ambiente è centrale e quanto mai d’attualità perché il cambiamento climatico sta facendo danni in tutto il mondo e le nuove generazioni devono essere sensibilizzate sulla problematica. Si è concluso con grande successo il progetto "BioDi: La Biodiversità va a Scuola", un’iniziativa che ha visto gli studenti della scuola primaria di Triangia protagonisti attivi nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Fojanini, EcoSchool Triangia e Officina11, i giovani alunni hanno approfondito le tematiche legate alla biodiversità, all’agricoltura sostenibile e ai cambiamenti climatici.

Il progetto ha coinvolto gli studenti in una serie di attività che li hanno portati a esplorare il territorio circostante, a conoscere le diverse specie animali e vegetali presenti e a comprendere l’importanza di preservare gli ecosistemi. I risultati ottenuti sono stati notevoli: gli studenti hanno acquisito competenze trasversali e una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali, dimostrando un grande impegno e una forte motivazione. Inoltre, il progetto ha contribuito a creare una rete di relazioni tra scuola, territorio e istituzioni, favorendo lo sviluppo di iniziative comuni per la tutela dell’ambiente. Il 30 ottobre, alle 18, la biblioteca Pio Rajna aprirà le sue porte per incontro con Gabriele Cola, esperto agrometeorologo, per viaggio alla scoperta del legame tra acqua, clima e biodiversità. Dal 31 ottobre al 3 novembre, il MVSA di Sondrio ospiterà una mostra straordinaria.Fulvio D’Eri