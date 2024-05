Scuola media Bertacchi. Addio alle infiltrazioni d’acqua con 250mila per il tetto

Il Consiglio comunale di Chiavenna ha approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2023. Tutti positivi i parametri e gli indicatori della gestione sia per quanto riguarda gli investimenti, con risorse messe in campo in diverse opere, che per la parte di spesa corrente, ovvero i servizi erogati ai cittadini.

"Sono ben 9 i progetti del Comune di Chiavenna in corso e finanziati con risorse del Pnrr a conferma della capacità del nostro Comune di intercettare finanziamenti esterni – dice il sindaco Luca Della Bitta (nella foto) -. Con questo passaggio si sono rese disponibili nuove risorse economiche che sono state assegnate ad alcuni progetti davvero importanti che nei prossimi mesi saranno realizzati sul nostro territorio". Tra gli stanziamenti da rimarcare i 250.000 euro per il rifacimento della copertura della scuola media Bertacchi, un intervento che risolverà un problema importante di funzionalità del tetto superando le criticità legate ad infiltrazioni di acqua in alcuni locali.

"Questo conferma la massima attenzione destinata alle nostre scuole ed il continuo lavoro per la sicurezza e l’efficientamento degli immobili". Inoltre sono stati stanziati 120.000 euro per la realizzazione nuovo campo da tennis. Si tratta di un intervento che consentirà una manutenzione straordinaria completa del fondo del campo da gioco consegnando nei prossimi mesi a Chiavenna un rinnovato e moderno impianto per tutti gli appassionati e gli atleti di questo sport; 130.000 per interventi di asfaltatura delle strade comunali. "La manutenzione della viabilità rappresenta sempre di più un intervento essenziale e queste risorse si aggiungono ai 200.000 mila euro già stanziati ed in fase di appalto per lavori di asfaltatura nelle zone di Via Raschi e percorsi limitrofi". Infine 20.000 euro sono stati messi sul capitolo per interventi urgenti di protezione civile… "consentendo di mettere a disposizione nuove risorse in caso di situazioni di smottamento o emergenza. Ricordiamo come poche settimane fa si è verificato uno smottamento in prossimità della frazione di Campedello in sponda orografica sinistra del torrente Perandone, che aveva interessato degli immobili e l’acquedotto comunale. A distanza di meno di un mese gli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle aree sono già conclusi. si tratta di un lavoro per complessivi 110mila euro circa, finanziati da Regione Lombardia ed in parte da fondi comunali". F.D’E.