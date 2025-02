Scoppia lite in una carpenteria. Due operai finiscono all’ospedale

Un episodio senz’altro meno drammatico di un infortunio sul lavoro, ma la lite scoppiata ieri mattina sul posto di lavoro, in una carpenteria di Rogolo al 2 di via Vittorio Veneto, ha fatto finire in ospedale entrambi i protagonisti dell’alterco degenerato. Si tratta di due operai, uno di 48 e uno di 24 anni e parrebbe che dalle parole grosse e dalle mani siano passati alle armi "improvvisate", prima una grossa taglierina e poi un bastone con i quali il più anziano avrebbe infierito sul più giovane. Sul posto due ambulanze che hanno portato uno dei due litiganti all’ospedale di Gravedona e l’altro a quello di Sondrio, entrambi in codice verde dunque in condizioni non serie. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Novate, mentre sono stati allertati i militari dell’Arma di Tirano per due episodi di aggressione avvenuti nella tarda serata di lunedì e nella notte scorsa a Livigno. Nel primo caso coinvolta una 23enne che non ha avuto necessità di cure sanitarie, mentre più tardi è stato trovato ferito e trasportato al Punto di primo intervento in codice verde un 25enne. Il ragazzo era in via Crosal solo, probabilmente ha subito un’aggressione. S.B.