Sciare per la Vita 68mila euro ai bimbi malati

Sciare per la vita consegna un assegno di 68mila euro al comitato Maria Letizia Verga, l’associazione che opera negli ospedali e nello specifico coi bambini ammalati di cancro. Alcuni giorni fa i rappresentanti dell’associazione “Sciare per la Vita“ si è recata a Monza, nella sede del comitato Maria Letizia Verga, per presentare il risultato dell’attività del 2024. La regina dello sci italiano Deborah Compagnoni, presidente di “Sciare per la Vita“, accompagnata da alcuni volontari dell’associazione che opera in Valtellina da oltre 20 anni, ha ripercorso un 2024 ricco di manifestazioni a sfondo benefico allestite con cura e dedizione e con un unico obiettivo: raccogliere soldi da donare poi in beneficenza.

Due le grandi kermesse: “Scia con il campione sulle nevi di Santa Caterina“ e, a settembre, la “Gita per la vita“. Al termine Deborah Compagnoni ha consegnato ai rappresentanti del comitato Maria Letizia Verga l’assegno di 68mila euro. Una somma che verrà utilizzata a supporto del residence che ospita i bambini e le loro famiglie durante i percorsi di cura. Deborah ha voluto ringraziare aziende e persone comuni che, attraverso le loro donazioni, hanno permesso di raggiungere un traguardo così importante. Inoltre un ringraziamento particolare va ai volontari che si mettono a disposizione per organizzare e gestire i due appuntamenti ludico-sportivi, ai quali partecipano spesso campioni dello sport, sempre molto partecipati. E nel 2025 “Sciare per la Vita“ continuerà a organizzare eventi per raccogliere fondi da donare in beneficenza: si incomincia con la kermesse invernale “Scia col campione a S. Caterina Valfurva“ programmata nella località sciistica dell’Alta Valtellina nelle giornate del 12 e del 13 aprile 2025. Fulvio D’Eri