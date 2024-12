Schianto mortale. I funerali di Vito in parrocchia

Si svolgeranno a Tirano, e non a Villa di Tirano dove viveva, i funerali di Vito Solimine, il giovane di soli 21 anni che lunedì 9 dicembre ha perso la vita in un violentissimo scontro avvenuto lungo la tangenziale di Sondrio tra la sua Golf e un tir che procedeva in direzione opposta. Il nullaosta alle esequie è giunto dopo l’autopsia sul suo corpo che è stata effettuata ieri all’obitorio dell’ospedale di Sondrio. Sui manifesti funebri una bella immagine di Vito sorridente campeggia su uno sfondo di sabbia e mare. La salma ora si trova alla chiesetta dell’Angelo Custode in via Venosta, stasera alle 20 il Rosario nella parrocchiale di San Martino dove domani alle 14.30 si terrà la cerimonia funebre. In memoria di Vito sarà possibile effettuare una donazione all’Associazione familiari e vittime della strada. S.B.