Scaramellini-Del Curto, in due per una poltrona

Lotta a tre per la poltrona di Sindaco di Sondrio. Terminati gli ultimi comizi elettorali, la parola passa ora agli elettori che domani e dopodomani sono chiamati alle urne per decidere il nome del primo cittadino che dovrà guidare il capoluogo di provincia valtellinese per i prossimi 5 anni. Sarà una lotta a tre con il sindaco uscente Marco Scaramellini che si ripresenta con la sua lista civica "Sondrio Viva", appoggiato dal centrodestra con le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Sondrio Liberale e Popolari Retici. A sfidare Scaramellini ci sarà Simone Del Curto, anche lui con la sua lista civica Futuro Insieme, appoggiato dalle liste del centrosinistra Partito Democratico, Sondrio Democratica, Sinistra per Sondrio e Sondrio 2020. Il terzo "incomodo" è Luca Zambon, il più giovane coi suoi 39 anni, che si presenta con una lista civica "pura" "Luca Zambon Sindaco. Letizia Moratti Presidente". Ventuno sezioni elettorali, di cui 20 ordinarie e una ospedaliera, 17 in città e quattro nelle frazioni, oltre a due sezioni speciali, per un totale di 18.438 elettori, 9.814 uomini e 8.624 donne. Questo il quadro delle elezioni comunali di Sondrio. Sul sito istituzionale del Comune, www.comune.sondrio.it è stata creata un’apposita sezione, alla quale si accede dalla homepage, con tutte le notizie relative alla tornata elettorale e le informazioni utili ai cittadini nella fase che precede il voto e in quelle successive. Fulvio D’Eri