Sarah Palfrader e la scalata dello Stelvio: “Sei volte su con la bici spinta dal sogno comune”

Bormio (Sondrio) – Sarah Palfrader e un’impresa che va al di là dell’aspetto prettamente sportivo. Per rendere l’idea, bisogna considerare tre aspetti: la scalata in bici dello Stelvio, ardua e faticosa – oltre 9.100 metri di dislivello per superare la quota dell’Everest di 8.848 metri in sole 19 ore – La raccolta fondi che ha già oltrepassato gli 8.800 euro. E la capacità di coinvolgere un’intera comunità nel condividere un progetto, al di là dei campanilismi. Sarah è riuscita in tutte e tre i propositi e la gente comune si è radunata intorno a lei armata solo dalla convinzione che “a fare del bene non si sbaglia mai”, lo slogan su misura per questa iniziativa. Sarah ha saputo anche rispettare la cronotabella oraria, nonostante il caldo infernale e la fatica.

Ma ogni volta che arrivava nel piazzale di Bormio Terme, le si allargava il cuore e la stanchezza spariva all’istante. La comunità si è riunita spontaneamente intorno a lei e al suo sogno, un obiettivo che andrà a vantaggio di tutta la Valtellina poiché la Medicina Nucleare di Sondrio serve tutti i malati, senza distinzione.

Sarah, emozionata come non mai, ha trovato il fiato per ringraziare “tutte le persone che mi hanno sostenuto perché con la massima disponibilità hanno dato vita a questo momento di condivisione, mettendosi in gioco. Mi avete dato una carica di energia incredibile per riuscire a scalare per sei volte lo Stelvio. E mai nei miei sogni avrei sperato in una giornata come questa, in cui tutti hanno dato qualcosa per aiutarmi, facendo gruppo. Davvero una giornata emozionante”. Emozionati al traguardo anche Claudio Barbonetti, direttore del reparto di Medicina Nucleare e la dirigente dell’Asst Monica Fumagalli, che hanno pedalato sullo Stelvio con Sarah e ai suoi due angeli custodi, Michele Antonioli e Daniele Schena.

Per contribuire all’impresa: bonifico bancario intestato ad Associazione Giuliana Cerretti per l’Oncologia, causale “Progetto Sarah Palfrader“, Crédit Agricole Italia, Sondrio, Iban IT89P0623011010000015420686 oppure Banca Popolare di Sondrio - Ag. 3 Sondrio Iban: IT73M0569611004000002021X31.