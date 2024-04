Sapori da tutto il mondo. International street food sulle sponde del Ticino

Le specialità di tutto il mondo racchiuse in un piccolo spazio. Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, è ripartita l’VIII edizione dell’International street food, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada). E, per la prima volta Pavia in piazza Ciceri, nei pressi del ponte della Libertà, fino a domenica (dalle 12 alle 24) ospita la trentesima tappa del tour voluto dalla Confeventi (Associazione provinciale esercenti e venditori ambulanti).

Molte le proposte destinate a soddisfare tutti i palati che possono "volare" sulle tavole del Perù senza muoversi da Pavia, passare dall’India, senza trascurare le bombette di Petriglia, il kurtos ungherese, la cucina argentina, il panuozzo di Gragnano, la cucina siciliana, il thai food, come pure gli intramontabili arrosticini, la pasta mantecata o la paella. Un’attenzione particolare sarà riservata a coloro che non possono mangiare cibi con glutine e non mancheranno i birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei oltre a quelli internazionali per accompagnare i piatti o per bersi un boccale in compagnia facendo il giro del mondo del gusto.

"Siamo giunti all’ottavo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato – ha detto Alfredo Orofino, organizzatore dell’International street food, soprannominato il "Re dello street food" e presidente di Airs –. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’ International street food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo, infatti, valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L’entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo per questo sicuri che la nuova edizione 2024 sarà un nuovo successo".

Ancora una volta, saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e rispetto delle norme igieniche e sanitarie sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Dopo Pavia la manifestazione in Lombardia toccherà anche Lecco, Bergamo e Como.