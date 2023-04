Valfurva, valanga a punta Pedrazzini: paura per quattro escursionisti

Santa Caterina Valfurva (Sondrio), 29 aprile 2023 – Una valanga nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile, in alta Valtellina, in territorio di Valfurva.

Quattro gli escursionisti coinvolti, di cui tre illesi, mentre un amico è stato investito dalla neve staccatasi da punta Pedrazzini. Due amici, dotati della strumentazione, hanno subito attivato le ricerche del travolto, in breve tempo estratto dalla valanga mentre nel frattempo sono stati allertati i soccorsi intervenuti anche con gli specialisti dell'elicottero Drago 81 dei Vigili del fuoco della Lombardia. Sul posto pure i cinofili dei Vf e gli uomini del Soccorso Alpino della stazione di Bormio e Valfurva.

Il disperso è stato poi recuperato e trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo: le sue condizioni, per i traumi subiti, non sarebbero gravissime.

Uno dei quattro, invece, è rimasto fermo in attesa dei soccorritori, per non rischiare che con il suo movimento si staccassero altre slavine che avrebbero potuto colpire i compagni più a valle.