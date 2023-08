Rovina a terra per una spinta Doppia frattura del cranio

Voleva andare in gelateria quando è stato aggredito alle spalle da un giovane. Un diciannovenne di Castione della Presolana è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in seguito alle lesioni riportate dopo una caduta a terra provocata da una spinta nella serata di Ferragosto. L’aggressione a Dorga, in Valle Seriana. La Polizia locale, grazie agli accertamenti e alle immagini delle telecamere hanno individuato l’aggressore. Si tratta di un giovane a Castione della Presolana per le vacanze. Erano le 22.15 di martedì quando la vittima stava camminando nella zona dell’area pedonale di via Fantoni. La sua intenzione era quella di comprare un gelato, ma poco prima di entrare in negozio è stato raggiunto da un altro soggetto, di qualche anno più grande di lui, che con uno spintone l’ha scaraventato sull’asfalto. Il diciannovenne ha battuto la testa e perso i sensi. Alla scena hanno assistito molte persone, turisti e non, e qualcuno di loro ha subito lanciato l’allarme. Sul posto un’ambulanza, una pattuglia della Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Clusone. Il diciannovenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Bergamo dove è stato sottoposto a una Tac che ha evidenziato un trauma cranico con due fratture, oltre ad alcune ferite al volto e la rottura di alcuni denti. L’aggressore nel giro di poche ore è stato individuato e segnalato all’autorità giudiziaria. Restano da chiarire i motivi del suo gesto e non si esclude che tra i due ci possa essere stato uno screzio che evidentemente era rimasto in sospeso. F.D.