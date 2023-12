Ritardi sulla linea ferroviaria. Colpa dei ladri di oro rosso

Non poteva partire peggio la settimana per i pendolari della Chiasso-Como-Milano costretti a viaggiare con pesanti ritardi per i danni provocati alla linea da un furto di cavi di rame avvenuto nella notte tra Carimate e Albate. L’allarme è scattato già nel corso della notte con il passaggio dei treni merci, ma ad avere le ripercussioni maggiori sono stati pendolari costretti ad attendere anche più di mezz’ora in stazione il passaggio dei convogli Tilo della linea S11. Non è la prima volta che i ladri di oro rosso prendono di mira la linea che porta al confine, anche se il fenomeno è esteso a tutta la linea ferroviaria italiana. L’estate scorsa una lunga indagine della Polfer ha portato a 17 le ispezioni ai depositi di materiale ferroso e al controllo di 91 persone sospettate, a vario titolo, di aver rubato i cavi che alimentano le linee spesso correndo il rischio di rimanere fulminati, per poi rivenderli sul mercato nero.

Intanto a partire da questa settimana è entrato in vigore il nuovo orario dei treni, per la linea S11 Chiasso-Seregno-Milano Porta Garibaldi Rho sono segnalate alcune modifiche in particolare per i convogli in transito in tarda sera.

Ro.Ca.