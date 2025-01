Riqualificazione della biblioteca grazie alla Provincia

Nuovi arredi, nuova illuminazione e interventi di riqualificazione e insonorizzazione per la sala della biblioteca di Bormio dedicata ai bambini e ai ragazzi. L’accordo di collaborazione, sottoscritto dal presidente dell’amministrazione provinciale Davide Menegola e dal sindaco Silvia Cavazzi, prevede il sostegno della Provincia per le spese di progettazione e la fornitura di arredi e corpi illuminanti per 45.500 euro, oltre alla collaborazione del Servizio Turismo e Cultura, mentre il Comune di Bormio finanzierà il 20% del costo complessivo dell’intervento.

"Siamo grati alla Provincia e al presidente Menegola per aver condiviso e sostenuto il nostro progetto per la biblioteca – afferma l’assessore alla Cultura del Comune Paola Romerio Bonazzi -. La nostra biblioteca rappresenta un punto di riferimento per l’offerta culturale di Bormio e del resto del comprensorio". Sara Baldini