Rincaro delle tariffe rifiuti. Secam, con il “ritocchino” la raccolta della frazione umida

La Secam proporrà un piano per la raccolta della frazione umida in tutta la provincia e intanto annuncia riallineamento delle tariffe per far fronte agli aumenti dei costi energetici registrati nel 2022 e 2023. Di questo e di tanto altro ancora si è parlato ieri pomeriggio nella sala consigliare della Provincia di Sondrio, nel corso di un incontro informativo e di aggiornamento organizzato da Secam e aperto ai soci della Spa. "Abbiamo l’obbligo di allinearci ai parametri europei per la raccolta dell’umido – dice Raffaele Pini –. A breve presenteremo ai soci un piano che, nell’ambito della raccolta differenziata in tutta la Valle, contempli la raccolta della frazione umida. Albosaggia è stato un importante e utile progetto pilota, ci ha fatto capire le criticità e permesso di apporre dei correttivi che metteremo in campo".

Un altro importante punto all’Odg è stato il Piano Economico Finanziario 2024/2025 per il Riallineamento tariffario biennale de Metodo tariffario rifiuti. In vista aumenti delle tariffe. "Ci sarà un riallineamento delle tariffe per far fronte all’aumento dei costi energetici. È un’operazione di riallineamento tariffario, come avviene ogni due anni…". Verrà inoltre rinnovata la flotta di Secam. "Ci sarà un rinnovo sia nell’area ambiente sia in quella idrica. Alcuni mezzi erano vetusti, quelli nuovi saranno compatibili con i sistemi di raccolta". Infine è stato presentato l’accordo con la società Keyron e l’Università della Basilicata per l’impiego di biomasse agricole e micro alghe al posto delle farine e degli insilati per la produzione di bio gas. "È un metodo in via di sperimentazione ed essere un’alternativa a mais e farine". Fulvio D’Eri