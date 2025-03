“Rigeneriamo insieme days“. Levissima apre le sue porte

Levissima apre le porte ai visitatori. In occasione dell’Open day del 29 marzo, un evento speciale, gli ospiti avranno l’opportunità di entrare nello stabilimento di Cepina (Valdisotto) e di scoprire da vicino il processo produttivo dell’acqua minerale e l’impegno dell’azienda per la sostenibilità. L’iniziativa rientra nel programma dei "Rigeneriamo insieme days", un ciclo di eventi e premi pensati per sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali e sul valore della rigenerazione, in concomitanza con le principali giornate internazionali dedicate alla sostenibilità. Durante la giornata sono previsti tour guidati dello stabilimento per apprendere i processi di imbottigliamento e le misure adottate per ridurre l’impatto ambientale, a cui si aggiunge un percorso informativo con sei tappe all’esterno dello stabilimento per approfondire la storia di Levissima e i suoi progetti per la tutela dell’ecosistema montano. "L’Open day è un’occasione unica per aprire le porte del nostro stabilimento e condividere con la comunità locale la nostra passione per la qualità e la sostenibilità – dice Diletta Scapin, direttore dello stabilimento di Cepina -. Siamo orgogliosi di mostrare da vicino il nostro impegno nella gestione responsabile della risorsa acqua e nella protezione del territorio valtellinese". L’evento rappresenta anche un’opportunità per approfondire Rigeneriamo insieme, la piattaforma lanciata da Levissima nel 2024 per coinvolgere attivamente la comunità nella tutela dell’ambiente e nella promozione del benessere personale. Fulvio D’Eri