Rigamonti, un anno positivo. La bresaola è il grande traino

Un 2024 positivo per una Rigamonti che punta sempre più su qualità totale, filiere certificate e italiane e salumi di alta gamma. Con oltre 256 milioni di euro di fatturato e più di 17mila tonnellate prodotte, il gruppo leader mondiale nella produzione di bresaola mette infatti a segno un +3,9% a valore e un +5,1% a volume rispetto al 2023.

L’ottimo risultato è trainato dalla bresaola che assorbe il 56% dei volumi del gruppo, ma in particolar modo dalla bresaola della Valtellina Igp, che raggiunge un +10,4% a volume. In crescita anche prosciutto di San Daniele Dop (+9% sul 2023), prosciutto di Parma Dop (+36%) e le specialità King’s (+9%), tra cui Val Liona (+10%). Dopo l’acquisizione dei marchi Gran Brianza (2019), King’s e Principe (2022) e la sinergia avviata con Coldiretti per valorizzare l’’’oro rosso’’ piemontese all’interno della bresaola da filiera 100% italiana, il gruppo si prepara ora ad ampliare ulteriormente lo sguardo sui prodotti Dop e Igp e punta olto sull’export.

"In questi ultimi cinque anni - dichiara l’ad Claudio Palladi – abbiamo raddoppiato la produzione, puntando su diversificazione, salumi di alta gamma frutto di processi produttivi innovativi ma anche filiere certificate. In un contesto complicato, tra rialzo prezzi e difficoltà di reperimento delle materie prime, siamo riusciti a consolidare la posizione di Rigamonti come leader della bresaola della Valtellina Igp, arrivando a coprire il 40% delle quote di mercato, circa 10 punti in più rispetto a 8 anni fa. Abbiamo acquisito e rilanciato un marchio storico come King’s e Principe, tornato leader nella produzione del prosciutto di San Daniele Dop, con oltre 265mila cosce prodotte e l’11% del mercato. Un brand unico, quest’ultimo, che ha in prospettiva una fortissima vocazione all’export e che, in sinergia con la casa madre, puntiamo a rendere un marchio globale".

E proprio ieri è stato annunciato che Amedeo Vida e Dario Nucci saranno i nuovi amministratori delegati di King’s S.p.A. e Principe di San Daniele S.p.A., due controllate al 100% da Rigamonti Salumificio. I due manager sono stati nominati dal CdA del Gruppo leader mondiale della bresaola.