"Riduzione del personale e di uffici aperti, duro contraccolpo"

Il rinnovo del contratto nazionale Abi soddisfa anche il direttivo provinciale First Cisl e potrebbe essere da "esempio" per altri settori. Questo è emerso, principalmente, dalla riunione del direttivo First Cisl di Sondrio tenutosi nei giorni scorsi e che ha visto la partecipazione anche del segretario generale First Cisl Lombardia Andrea Battistini. Al centro del convivio c’è stato il contratto nazionale Abi siglato lo scorso 24 novembre. "Un accordo importante per la categoria, con significativi aumenti retributivi – ha sottolineato Andrea Battistini – che diventa riferimento anche per altri settori e comparti, a partire dal prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale del credito cooperativo. La transizione digitale e le aggregazioni stanno avendo degli impatti pesanti nel mondo bancario e appaiono inarrestabili, con continue riduzioni del personale e della presenza fisica delle banche nei territori. Per questo motivo l’accordo deve considerarsi un punto di partenza, e non di arrivo perché è necessario governare i cambiamenti in una logica condivisa di sostenibilità economica e sociale: la cabina di regia rafforzata dall’accordo nazionale e la possibilità di attivare forme di partecipazione dei lavoratori, con modalità da definire a livello aziendale, vanno in questa direzione". E in Valtellina il settore bancario è centrale.

"In un territorio come quello di Sondrio dove la presenza delle banche è sempre stata uno stimolo per l’economia locale, la firma di questo contratto è il giusto riconoscimento per il lavoro dei tanti colleghi da sempre vicini a tutti i clienti – commenta il segretario generale First Cisl Sondrio Francesco Della Marianna – Ora però è necessario che tutti i protagonisti, avvalendosi della partecipazione dei lavoratori, mantengano alto il livello di qualità e di presenza all’interno del territorio". Fulvio D’Eri