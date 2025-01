Ricoveri lontano da casa . Il consorzio paga l’alloggio

di Fulvio d’Eri

Il Bacino imbrifero dello Spoel vicino alle famiglie che hanno avuto parenti ricoverati in strutture sanitarie provinciali, regionali e nazionali. Nei giorni scorsi, il consorzio di cui fanno parte i comuni di Valdidentro e Livigno, ha approvato un nuovo bando per il rimborso delle spese di alloggio a favore dei familiari di persone ricoverate in strutture sanitarie al di fuori dei comuni di Livigno e Valdidentro. Il bando è rivolto a coniugi, conviventi, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti) e affini (suoceri, generi, nuore, cognati) che abbiano sostenuto spese per l’alloggio durante il ricovero di un familiare. Per accedere al contributo, il ricovero deve essere avvenuto in una struttura sanitaria del sistema sanitario nazionale distante almeno 45 chilometri dal comune di residenza del parente in ospedale e deve aver avuto una durata minima di due giorni consecutivi. Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 10mila euro, con il contributo che copre l’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 800 euro per singolo ricovero. Per ogni giorno è previsto un rimborso massimo di 90 euro. È importante sottolineare che le spese devono essere documentate con fatture o ricevute intestate al richiedente e devono riguardare soggiorni in strutture ricettive a una distanza massima di 15 chilometri dal polo sanitaria in cui è avvenuto il ricovero.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la pubblicazione di questo bando, che rappresenta un importante supporto per le famiglie del nostro territorio – dicono Marco Zini, presidente Bim dello Spoel, e Matteo Dessì e Luca Trabucchi, rappresentanti del Comune di Valdidentro -. Siamo consapevoli di quanto possano essere gravosi i costi legati alla salute dei propri cari, specialmente quando è necessario ricorrere a strutture sanitarie lontano da casa. Con questo intervento, offriamo un aiuto concreto alle famiglie di Livigno e Valdidentro che si trovano ad affrontare situazioni difficili, contribuendo al rimborso delle spese di alloggio per i familiari dei pazienti. Invitiamo quindi tutti i cittadini che soddisfano i requisiti a cogliere questa opportunità e a presentare la propria domanda nei termini previsti". Le richieste di contributo possono essere presentate fino alle 12 del 30 ottobre 2025, direttamente tramite pec all’indirizzo bimspol@pec.it.