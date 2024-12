Referendum amministrazioni centrali. La Cgil chiede ai dipendenti di votare No

"Ogni voto di dissenso contribuirà a rafforzare il cambio

di passo necessario". L’appello giunge da Michela Turcatti

e Leonardo Puleri, rispettivamente segretaria generale

e segretario della Fp Cgil di Sondrio e riguarda il referendum online indetto da Fp Cgil, Uil Pa e Usb PI sulla preintesa contrattuale per il triennio 2022-2024 delle Funzioni centrali. "C’è tempo sino alle 16 di sabato 21. È importante che

le lavoratrici e i lavoratori partecipino numerosi e votino No, perché questa preintesa non riconosce il valore del loro lavoro né garantisce un futuro dignitoso e la qualità dei servizi erogati". Solo in Lombardia sono circa 17.000 le persone

che hanno diritto a votare. Anche nel nostro territorio, le articolazioni periferiche statali contano con un’ampia platea.