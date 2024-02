Re Resegone e Regina Grigna guideranno i carri allegorici

Mascherine e burloni di Lecco hanno incoronato i loro regnanti. Sono Arnaldo Tavola, ex parà della Folgore in congedo di 68 anni, e la 41enne Paola Corti, coordinatrice dei City Angels lecchesi, proclamati Re Resegone e Regina Grigna del Carnevalone di Lecco. Il loro Gran ciambellano di corte invece è Gustavo Perossi, pensionato di 77 anni che, tra il resto, ha fondato il Pedale lecchese. Domenica il sindaco Mauro Gattinoni consegnerà loro le chiavi della città per la settimana più divertente dell’anno. Guideranno loro la sfilata di carnevale in corteo sul quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno attraverso un nuovo percorso più agevole e sicuro, ma parteciperanno anche a serata di gala benefiche e incontreranno i bambini nelle scuole e gli anziani nelle case di riposo.

Il Carnevalone di Lecco risale al 1884. È stato interrotto a più riprese tra il 1900 e il 1950 e dal 1958 al 1997, per diventare di nuovo uno degli appuntamenti tradizionali sul lago. "Torna un appuntamento atteso da bambini, adulti e famiglie, che anche quest’anno presenta un ricco calendario di appuntamenti – annuncia il vicesindaco Simona Piazza –. Durerà una settimana, a partire da domenica 11 febbraio e si concluderà sabato 17". Il gran finale con musica e divertimento per tutti fino a mezzanotte. D.D.S.