Rasura, precipita in un dirupo mentre cerca funghi: morto 76enne

Rasura (Sondrio), 11 agosto 2023 - Tragedia nella serata di oggi, venerdì 11 agosto, a Rasura, in Valtellina dove un pensionato di 76 anni che stava cercando funghi è morto precipitando in un dirupo. I soccorritori sono ancora impegnati nel recupero del cadavere in una zona in quota delle Alpi Orobie particolarmente impervia.

Sul posto i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, i soccorritori della stazione di Morbegno della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, questi ultimi i primi a raggiungere il luogo della disgrazia dopo l'allarme lanciato dopo le 19.

Le indagini sull'accaduto saranno affidate ai militari esperti del Sagf di Sondrio. Allertati anche i carabinieri di Morbegno.