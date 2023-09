Rapinati quattro ragazzini minacciati con un coltello

"Cacciate i soldi e i telefonini o vi buco tutti quanti". Due ragazzini, entrambi di 14 anni, e due amici di 17 l’altra sera sono stati aggrediti e rapinati da un altro adolescente. I quattro stavano passando la serata insieme in un parcheggio pubblico sul lungolago a Garlate (Lecco), vicino al Civico museo della seta. Se ne stavano per i fatti loro a parlare, senza dare fastidio a nessuno né a combinare nulla di male, ma un altro ragazzo, che non sanno chi sia, li ha avvicinati puntando loro contro un coltello a serramanico. Nonostante fosse da solo contro quattro, voleva i soldi e i loro smartphone, altrimenti li avrebbe pugnalati: uno dei più piccoli ha consegnato quanto richiesto, mentre gli altri tre si sono rifiutati e hanno provato a bloccarlo. Non ci sono riusciti, ma lo hanno almeno disarmato e costretto a battere in ritirata.

Una volta che il loro assalitore è scappato, hanno subito chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza, e sul posto si sono precipitati i carabinieri, che hanno recuperato il coltello. Secondo quanto hanno riferito i quattro, a rapinarli sarebbe stato un giovane, verosimilmente straniero di origini centrafricane. In zona sono installate diverse telecamere che potrebbero aiutare i militari a rintracciare il colpevole.