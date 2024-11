Raid vandalico e rinascita. Le medie di nuovo agibili

Sulle Lim, le nuove lavagne interattive multimediali che hanno sostituito quelle distrutte dai vandali ieri si leggeva “welcome back“, bentornati, ed è stato davvero un ritorno atteso ed emozionante, quello che ha visto i 320 alunni delle 15 classi della media Ligari riprendere posto nelle proprie aule dopo il rovinoso raid vandalico della notte tra il 26 e 27 settembre scorso che rese la scuola inagibile, oltre a provocare danni per il quale il Comune capoluogo ha dovuto sborsare circa 200mila euro di fondi propri. Un elenco che comprende, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Del Marco, "111mila euro per opere di controsoffittatura, antisfondellamento e messa in sicurezza dei solai, 11mila per interventi sull’impianto elettrico e altrettanti per le tinteggiature. A questi esborsi vanno aggiunte poi le spese di appalto/gara/gestione cantiere/sicurezza per 16.000 euro, verifiche strutturali per 6.000 euro, ricarica estintori (1.000 euro), noleggi attrezzatura per deumidificazione ambienti e asciugatura per 3.000 euro e 6 mila euro di servizi di pulizie. Senza dimenticare naturalmente l’acquisto e l’installazione delle lavagne interattive, altri 35.000 euro".

Quel terribile venerdì 27 settembre, di fronte allo scempio messo in atto dai vandali (ancora senza un nome), con i tre piani allagati e l’acqua che colava dai soffitti, il sindaco Marco Scaramellini aveva assicurato che la scuola sarebbe tornata in breve come prima. E così è stato: conta dei danni, definizione di un progetto di ripristino, reperimento delle risorse economiche nel bilancio comunale, affidamento dei lavori. "Soldi ben spesi – commenta il primo cittadino –. Abbiamo restituito la scuola agli alunni e siamo tutti sollevati, sebbene rimangano lo sgomento, lo sconcerto e anche la rabbia per quanto è avvenuto. Se vogliamo trarne un insegnamento, vorrei sottolineare come a seguito di un atto ignobile la scuola e la comunità si siano compattate per poter riaprire l‘edificio in tempi record e di questo non posso che ringraziare ancora tecnici e operai del Comune che hanno lavorato anche il sabato e la domenica per raggiungere questo obiettivo". Prima dell’ingresso a scuola, un toccante avvio di mattinata all’auditorium Torelli per festeggiare la fine delle lezioni nelle sedi del Pio XII e del Policampus (presenti e omaggiati i dirigenti scolastici degli istituti ospitanti) e riflettere su quanto accaduto. "Un momento toccante quello per celebrare il rientro – ha commentato l‘assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta – che spero restituisca fiducia e speranza ai ragazzi".

Sara Baldini