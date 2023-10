Raid alle scuole medie, seimila euro di danni

Raid nella nuova palestra della scuola media di Merate. I teppisti sono entrati in azione almeno due volte e hanno provocato danni per oltre 6mila euro. Gli autori, certamente di almeno un’incursione, sono baby vandali, tutti minorenni, habituè della vicina area di via don Cesare Cazzaniga. Li hanno identificati a tempo di record gli agenti della Polizia locale del comandante Davide Mondella, grazie aanche alle telecamere. "Sono molto amareggiato per questi episodi assolutamente gratuiti ai danni di una struttura oltretutto appena realizzata – sono le parole del sindaco Massimo Panzeri -. A questi adolescenti manca completamente senso civico e rispetto dei beni pubblici. Verranno denunciati e procederemo all’addebito dei danni a carico dei genitori". D.D.S.