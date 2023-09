Raduno europeo. Le tradizionali Lucie salpano per la Loira

Le gondole del Lario salpano per la Loira in Francia. Le Lucie, le tipiche imbarcazioni del lago di Como, che in realtà si chiamano batell ma sono stati ribattezzati come la protagonista dei Promessi sposi che a bordo di una di esse ha reso l’Addio ai monti sorgenti, parteciperanno al Festival della Loira, il più grande raduno europeo della marina fluviale in programma settimana prossima. Le porteranno i maestri d’ascia dell’Abil, l’Associazione barche in legno di Lecco. Lo hanno annunciato gli assessori regionali Barbara Mazzali, Francesca Caruso e il consigliere regionale Giacomo Zamperini, ospiti da Nadir Pellegrini.