Radio, televisione e canali social. La Valtellina richiama i turisti

La stagione invernale è entrata nel vivo, così come la promozione dell’offerta turistica valtellinese. La neo costituita Azienda speciale di promozione e formazione Apf Valtellina, con il coordinamento e il supporto operativo di Valtellina Turismo, ha definito una campagna di comunicazione fortemente integrata e multicanale, con l’obiettivo di veicolare un’immagine di qualità in grado di promuovere l’offerta invernale 20232024 e il valore aggiunto che contraddistingue il territorio, tra tradizioni, enogastronomia e accoglienza di qualità.

È questo il primo passo del nuovo organismo, che dovrà dettare nel futuro la linea turistica valtellinese. I contenuti veicolati sono caratterizzati da tre brevi spot da quindici secondi ciascuno, realizzati da Valtellina Turismo, che mettono al centro il marchio Valtellina e il relativo payoff, sviluppando i concetti trasversali dell’atmosfera natalizia, della natura (con particolare riferimento agli sport invernali) e della tradizione.

"La campagna di promozione prevede oltre seicento passaggi televisivi su Sky e la proiezione in diversi impianti digitali ubicati in piazza Gae Aulenti, punto nevralgico di Milano. Protagonista anche la radio e in particolare le emittenti di R101 e di Radio Monte Carlo – dicono dal consorzio turistico Valtellina –. E poi il digitale, con la veicolazione degli spot su alcuni specifici mercati esteri come Germania, Svizzera, Olanda e Belgio. Non mancheranno, infine, sponsorizzazioni sui canali social della Valtellina, in particolare su YouTube, Facebook e Instagram. Per quanto riguarda le tempistiche, la campagna si svilupperà principalmente tra dicembre e gennaio".

La promozione della Valtellina prosegue poi con l’ormai consueto Villaggio Valtellina ad Artigiano in Fiera, in corso di svolgimento a Fiera Milano-Rho fino a domenica 10 dicembre e che vede, all’interno del padiglione 6, in un’area di circa 370 metri quadrati, la presenza del Villaggio Valtellina, il cui coordinamento grafico è curato anche quest’anno da Valtellina Turismo. All’interno del Villaggio Valtellina, anche lo stand di promozione turistica, caratterizzato da un importante richiamo ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Fulvio D’Eri