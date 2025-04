Raccolta rifiuti. Una partenza con problemi

Occhi aperti su come viene svolta la movimentazione dei bidoni dal locale rifiuti alla strada e viceversa da parte delle ditte esterne cui i condomini si stanno affidando da quando è in vigore il nuovo sistema di raccolta rifiuti a Sondrio. Tra kit ancora da consegnare, sacchi esposti senza alcun criterio e bidoni non ritirati che ingombrano i marciapiedi, si aggiunge un nuovo caso.

"Tramite assemblea condominiale è stato deciso di affidare a una ditta esterna il servizio di esposizione e ritiro, con pagamento per ogni singolo contenitore spostato - racconta un lettore - Per limitare al massimo l’aumento dei costi, abbiamo numerato i bidoni e ci siamo accordati di riempirne uno alla volta, evitando di buttare i sacchetti a caso. Il servizio però parte già male lunedì, perché uscendo per andare al lavoro mi accorgo che in strada ci sono tutti i bidoni, solo uno pieno".

Fatta la segnalazione, il capo casa contatta immediatamente l’amministratore il quale chiede lumi alla ditta che, a propria volta, assicura che il costo di quel giorno non sarebbe stato addebitato. Ieri, però il brutto bis.