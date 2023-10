Raccolta fondi con la sagra del Masigott

Prende il via domani la Sagra del Masigott, che proseguirà fino a domenica in piazza Mercato grazie al lavoro dei volontari che quest’anno saranno impegnati nella raccolta di fondi per il rifacimento del tetto della chiesa di Sant’Eufemia. Domani alle 20.45 a Sant’Eufemia il concerto “Parole e musica per non dimenticare“ a cura di Ute e Accademia Europea di Musica. Venerdì alle 11 in Sant’Eufemia il concerto di campane con i bambini degli asili della città. Dalle 19 alle 24 Paella sotto i portici con The Loft e a seguire dalle 21.30 Djset anni con Dj Garka. Sabato 14 dalle 12 alle 19 torneo di Calcetto Balilla Umano e domenica alle 17 in piazza la gara all’albero della cuccagna.